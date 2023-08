436

O Pentágono informou, nesta quinta-feira (24), que não há indícios de que o avião que transportava o líder da milícia russa Wagner, Yevgueni Prigozhin, tenha sido derrubado por um míssil terra-ar.



As Forças Armadas dos Estados Unidos não têm "nenhuma informação que sugira que tenha sido um míssil terra-ar", declarou o porta-voz do Ministério da Defesa americano, Pat Ryder, ao descrever como "imprecisas" as versões que mencionam essa hipótese.



Os Estados Unidos acreditam que Prigozhin tenha morrido na catástrofe.



"Nossa avaliação, com base em vários fatores, é de que ele provavelmente morreu", disse Ryder.