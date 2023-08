Sétimo dia de incêndios na Grécia; há pelo menos 20 mortos

436

Jovem tenta evitar avanço do fogo que se alastra pela Grécia (foto: Angelos Tzortzinis / AFP)

A luta contra os incêndios continua na Grécia, nesta sexta-feira (25), pelo sétimo dia consecutivo, com uma situação difícil no norte do país e um balanço que chega a 21 mortos.O incêndio mais intenso, que se espalha desde quinta-feira ao longo de uma frente de 15 quilômetros, afeta a região norte de Evros, perto da cidade portuária grega de Alexandrópolis e da fronteira com a Turquia.Os bombeiros gregos informaram, nesta sexta, que encontraram o corpo de um homem nesta zona, a mesma onde foi encontrada, na segunda-feira, a primeira vítima dos incêndios da semana.Os corpos de outras 19 pessoas , supostamente migrantes, incluindo duas crianças, também apareceram nesta mesma área.A região de Evros é um ponto de entrada regular de migrantes procedentes da Turquia e, de acordo com os guardas de fronteira, pode haver mais demandantes de asilo presos no incêndio deflagrado no sábado.Essa região é o ponto mais desafiador para os bombeiros, onde, dizem, estão com mais dificuldades para apagar as chamas."Infelizmente, Evros é a parte mais ativa de todos os incêndios que enfrentamos neste momento e, talvez, a seção mais complexa de hoje", declarou o porta-voz dos bombeiros, Yiannis Artopios, à televisão pública ERT.Perto de Atenas, "no Monte Parnes, não há nenhuma frente importante ativa no momento", acrescentou Artopios.Um terceiro incêndio varreu a região de Beocia, ao norte de Atenas, mas as condições melhoraram.As autoridades acusaram incendiários de terem causado muitas das catástrofes dos últimos dias e abriram investigações envolvendo o Serviço Nacional de Inteligência e o Departamento de Prevenção de Incêndios, segundo o porta-voz dos bombeiros.Em 2023, os incêndios, pelos quais o governo também responsabiliza a mudança climática, queimaram mais de 120 mil hectares no país, segundo estimativas do Observatório Nacional.