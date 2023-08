Incêndio florestal deixa cinco mortos no Peru

436

Um incêndio florestal na região de Apurímac, no sul do Peru, deixou pelo menos cinco mortos e 10 feridos, informaram autoridades locais nesta quarta-feira (23).



"Apurímac de luto. Expressamos as mais sinceras condolências às famílias que perderam seus entes queridos devido ao incêndio florestal no distrito de Ihuayllo", indicou um comunicado do Governo Regional de Apurímac.



De acordo com a polícia, o incêndio florestal começou no domingo em um morro e devastou mais de 200 hectares de pastagens naturais, eucaliptos e pinheiros.



"Um morador queimou arbustos e isso gerou o incêndio que se espalhou rapidamente devido aos ventos", disse o prefeito de Ihuayllo, José Tomasto.



Quatro habitantes da área morreram no local do incêndio. A quinta vítima faleceu devido às graves queimaduras no Hospital Regional de Apurímac.



O fogo foi controlado na noite de terça-feira por brigadas da polícia, exército e bombeiros.



O governador de Apurímac, Percy Godoy, recomendou à população rural que evite a queima de resíduos vegetais, arbustos e, principalmente, a queima de vegetação para fins de cultivo, um método ancestral devido à sua eficácia em preparar rapidamente a terra para o plantio.



Em 2022, foram registrados 175 incêndios florestais em Apurímac.