Dezoito pessoas, provavelmente migrantes, foram encontradas mortas nesta terça-feira (22) em uma floresta devastada pelas chamas no nordeste da Grécia, anunciaram os bombeiros.



Os corpos foram encontrados no parque nacional Dadia, perto da fronteira com a Turquia, informou o porta-voz dos bombeiros, Yiannis Artopios, na televisão, mencionando um lugar escolhido com frequência pelos migrantes para entrar na Grécia.