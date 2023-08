Porco de estimação 'Rudi' é confiscado e gera comoção nos EUA

436

A presença de um porco no condado de Madison, estado americano de Wisconsin, está movimentando a população e causando discórdia. Isso porque a prefeitura proíbe a posse de porcos, javalis ou suínos na cidade. Mas uma moradora do local tem um animal do tipo de quase dois anos.

Paula Niedenthal e o marido são donos de Rudi, um porco de estimação de um ano e quatro meses que alegra a rotina dos moradores.

"Às vezes, as pessoas dizem coisas comoventes como 'É a única vez que sorrio durante o dia'. E então, quanto mais isso acontecia, mais eu sentia que estava tudo bem se eu organizasse sua agenda para que, por exemplo, ele estivesse fora quando as crianças estavam indo ou voltando da escola, porque então eles teriam aquela alegria e então foi isso que aconteceu", disse Niedenthal em entrevista a um jornal local.

Em julho, o casal foi notificado pelo departamento de saúde de Madison que não podem mais ficar com o animal e terão que se desfazer do bicho, com base na lei que impede a presença de animais no local.

Agora, os moradores do condado espalharam diversos cartazes e manifestações de apoio com inscritos como "Salve o porco Rudi" e "Rudi: o porco que trouxe alegria para ciclistas, corredores, caminhantes e uma cidade inteira", e os penduraram em jardins, postes e até na entrada de restaurantes.

A notificação estipulou um prazo de sete dias aos donos, mas, ao fim do tempo, Paula não direcionou o bicho a outro local e autoridades ainda não deram sinal se vão recolher Rudi ou permitir sua presença.