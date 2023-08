Estudante mexicana desaparecida na Alemanha é encontrada morta

436

A mexicana María Fernanda Sánchez, que foi reportada como desaparecida em Berlim, onde estudava, foi encontrada morta neste sábado (5), informou a família em uma mensagem divulgada pela chancelaria do México.



"Com profunda tristeza, informamos que hoje, 5 de agosto, a polícia da Alemanha confirmou que nossa filha María Fernanda foi encontrada sem vida", diz o texto.



Segundo informações da polícia alemã citadas pela imprensa mexicana, o corpo teria sido localizado no canal Teltow, no bairro Adlershof de Berlim, e a partir dos primeiros indícios "não se pode presumir culpa de terceiros" pela morte.



A chanceler mexicana Alicia Barcena expressou solidariedade à família da jovem. "Vamos acompanhar a investigação do ocorrido", disse nas redes sociais.



O paradeiro da estudante de 24 anos era desconhecido desde sábado, 22 de julho, quando ela saiu de seu apartamento e não retornou.



"Agradecemos o apoio e a solidariedade. Pedimos respeito à memória de nossa filha, ao nosso luto e à nossa privacidade", acrescenta a breve mensagem da família, sem detalhar as causas do falecimento.



A chancelaria também não respondeu às perguntas dos jornalistas sobre as circunstâncias da morte nem sobre onde o corpo foi localizado.



Após o desaparecimento, a família solicitou a intervenção do governo mexicano, e o presidente Andrés Manuel López Obrador afirmou que estava em contato direto com as autoridades alemãs.



A jovem vivia em Berlim havia cinco meses, onde estava cursando uma pós-graduação.



O último contato que a família teve com ela foi em 22 de julho, quando María Fernanda informou que planejava sair para um evento com amigos, mas acabou decidindo ficar em casa.



No domingo, quando a família costumava falar com ela, ela não atendeu às chamadas. Em seu apartamento, foram encontrados seu celular e laptop, que estão sendo analisados pela polícia.



De acordo com a polícia alemã, María Fernanda estava em uma "situação psicológica excepcional".



Questionado por meios de comunicação mexicanos sobre essa situação, o pai da jovem, Javier Sánchez, explicou que ela estava apenas "sentindo muita falta do México".