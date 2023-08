Bombardeio russo deixa 5 mortos e 31 feridos em cidade no leste da Ucrânia

436

Pelo menos cinco pessoas morreram e 31 ficaram feridas em um bombardeio russo a um prédio residencial na cidade ucraniana de Pokrovsk (leste), de acordo com o último balanço das fontes oficiais de Kiev.



Um boletim anterior relatava cinco óbitos e 18 feridos, em consequência dos disparos de dois mísseis, cujo primeiro matou quatro pessoas e o segundo, um socorrista que participava dos resgates, segundo o ministro do Interior da Ucrânia, Ihor Klymenko.



Pouco depois, o ministro acrescentou que "o número de feridos subiu para 31, dos quais, 19 são oficiais da polícia, cinco são socorristas, e há também uma criança".



O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, havia relatado anteriormente um bombardeio russo contra um "prédio residencial comum" e publicou fotos do edifício de cinco andares com o último andar destruído.



Pokrovsk está localizada a cerca de 70 km a noroeste da cidade de Donetsk, sob comando russo e a 50 km do front.



Após invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022, a Rússia não conseguiu dominar a capital Kiev, mas assumiu o controle de áreas no leste e no sul do país, que as tropas ucranianas tentam reconquistar com a contra-ofensiva lançada em junho.



