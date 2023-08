Colisão de helicópteros de combate a incêndio deixa três mortos nos EUA

436

Incêndio causado pela queda de um dos helicópteros acabou se alastrando pela floresta (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Três pessoas morreram após dois helicópteros colidirem no ar durante uma operação de combate a incêndios florestais no condado de Riverside, na Califórnia (EUA), no domingo (6/8). Após a colisão, um dos helicópteros conseguiu pousar em segurança nas proximidades, mas o outro caiu com três tripulantes.





Entre as vítimas, estavam um piloto contratado, um chefe de divisão do CalFire (Departamento Florestal e de combate a Incêndios da Califórnia) e um capitão da organização, informou David Fulcher, chefe da região sul do departamento.



O incêndio se originou em um prédio, mas acabou se alastrando pela floresta. A queda do helicóptero causou um incêndio adicional de 1,68 hectare, que foi posteriormente extinto, segundo o chefe do departamento.



A aeronave estava sob contrato com o CalFire, segundo informou Richard Cordova, oficial de informação do departamento, à ABC News.

"Gostaria de expressar nossas mais profundas condolências e tristeza às famílias e colegas das vítimas. Foi uma perda trágica para a comunidade de bombeiros, o CalFire e o Departamento de Bombeiros do Condado de Riverside. Perdemos três indivíduos excepcionais. Três pais, três maridos, três amigos, três filhos", disse David Fulcher, em entrevista coletiva após o acidente.