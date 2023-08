Homem é infectado por 'ameba comedora de cérebro' e morre nos EUA

436

A Naegleria fowleri vive no solo e em lagos quentes de água doce, lagoas, rios e fontes termais (foto: Reprodução/Pixabay) Naegleria fowleri ao nadar em um lago ou lagoa de água doce, de acordo com o Departamento de Saúde Pública da Geórgia. Um homem morreu devido a uma infecção rara causada por “ameba comedora de cérebro” na Geórgia, nos Estados Unidos. Ele teria sido infectado pelaao nadar em um lago ou lagoa de água doce, de acordo com o Departamento de Saúde Pública da Geórgia.









A Naegleria fowleri vive no solo e em lagos quentes de água doce, lagoas, rios e fontes termais. Nos EUA, quatro em cada 154 pessoas infectadas pela ameba sobreviveram, conforme os Centros de Controle e Prevenção de Doenças do país.





Em julho, um menino de dois anos morreu pelo mesmo motivo, em Nevada. Ele teria se infectado em uma fonte termal natural, de acordo com a Divisão de Saúde Pública e Comportamental do estado. Em fevereiro também houve uma vítima na Flórida, depois de fazer uma lavagem nasal com água da torneira.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa