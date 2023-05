Aumento de casos de ameba "comedora de cérebro" preocupa os EUA

436

Os cientistas chamam atenção para o fato de que, além dos lagos, outras fontes de contaminação pela ameba estão sendo documentadas, como água não tratada (foto: Divulgação/CDC) O aumento de casos de infecção pela Naegleria fowleri, conhecida como ameba "comedora de cérebro" e causadora da meningoencefalite amebiana primária (PAM), tem causado preocupação nos Estados Unidos. Esse organismo de água doce tem se expandido por causa das mudanças climáticas. O alerta foi publicado no periódico Ohio Journal of Public Health. Em março, um homem morreu após ser infectado pela ameba. O organismo infecta o cérebro por meio do nariz.





"Os dados das mudanças climáticas indicam aumentos consistentes nas temperaturas das águas superficiais, aumentando a probabilidade de que a ameba represente uma ameaça maior à saúde humana em regiões com histórico de ocorrência e novas regiões onde o PAM ainda não foi documentado", alertaram os pesquisadores.





Além disso, eles também recomendam que os profissionais de saúde monitorem locais de recreação de água doce e quente. Os cientistas chamam atenção para o fato de que, além dos lagos, outras fontes de contaminação pela ameba estão sendo documentadas, como água não tratada. Quando a ameba entra pela boca, geralmente ela se torna inofensiva, pois o ácido estomacal mata o microorganismo.

Os sintomas da infecção são: dor de cabeça, febre, náusea, vômito, desorientação, rigidez do pescoço, perda de equilíbrio, convulsões e alucinações. Ao infectar o cérebro, a ameba destrói o tecido cerebral. Segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, cerca de três americanos são infectados a cada ano.





"Naegleria fowleri é um organismo que ama o calor (termofílico), o que significa que prospera no calor e gosta de água morna. Ela cresce melhor em altas temperaturas de até 115°F (46°C) e pode sobreviver por curtos períodos em temperaturas ainda mais altas. Os cientistas testaram as temperaturas da água de lagos e rios ligados a alguns casos de PAM, e as temperaturas normalmente são superiores a 80°F (26°C). No entanto, é possível que as amebas vivam em água com temperatura abaixo de 80°F", informa o CDC.