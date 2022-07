'Ameba comedora de cérebro' deixa adolescente em estado grave

Um adolescente de 13 anos foi infectado pela ameba conhecida como “comedora de cérebro” após nadar na praia de Port Charlotte, na Flórida, Estados Unidos. O garoto Carl Ziegelbauer está internado em estado grave com uma condição chamada meningoencefalite amebiana primária.

Segundo as autoridades, a infecção aconteceu no último dia 1º de julho. Quando o garoto estava nadando na praia, a ameba entrou pelo seu nariz e o infectou.

Cinco dias depois do mergulho, Ziegelbauer foi hospitalizado com sintomas de mal-estar, febre e dor de cabeça, acompanhados de alucinações e desorientação. Contudo, o caso só foi anunciado dez dias depois.

Ainda de acordo com as autoridades responsáveis pelo caso, o protozoário, conhecido como ameba comedora de cérebro, entrou no corpo da vítima pelo nariz e logo atingiu o seu sistema nervoso. Os exames confirmaram o contágio.