'Ameba comedora de cérebro' pode ter provocado a morte de criança nos EUA

O organismo unicelular vive em locais quentes de água doce, como lagos, córregos, fontes termais e no solo (foto: Wikipedia/Reprodução) Uma criança morreu sob suspeita de contrair meningoencefalite amebiana primária ou PAM, na sigla em inglês, causada por um parasita raro e conhecido como “ameba comedora de cérebro”, em Nebraska, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada nessa quarta-feira (17/8) pelas autoridades de saúde, conforme a NBC.

O organismo unicelular vive em locais quentes de água doce, como lagos, córregos, fontes termais e no solo. Testes estão sendo feitos pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) para confirmar o caso.

No último dia 27, foi confirmado que um adolescente de 13 anos estava internado em estado grave por causa da doença. Carl Ziegelbauer teria contraído o protozoário enquanto nadava na praia de Port Charlotte, na Flórida.

Alta mortalidade

O organismo, com nome cientifico de Naegleria fowleri, contamina por meio do nariz ou boca e, depois, se instala no cérebro das vítimas. Apesar de ser uma doença rara, segundo o CDC, a taxa de fatalidade é superior a 97%.

Nos EUA, entre 1962 e 2021, apenas 154 ocorrências foram registradas, sendo que somente quatro pessoas sobreviveram.