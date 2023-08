Veículo cai em canal e treze migrantes morrem na República Dominicana

436

Pelo menos 13 migrantes haitianos morreram afogados na noite de domingo na província de Valverde, noroeste da República Dominicana, após o veículo que os transportavam clandestinamente cair em um canal, informou nesta segunda-feira(7) a Polícia Nacional dominicana.



"Todos eram transportados ilegalmente do Haiti, supostamente com destino à cidade de Santiago e Santo Domingo", disse a polícia em nota. Entre os mortos, há duas meninas, uma recém-nascida e outra de quatro anos, nove homens e duas mulheres.



Segundo a imprensa local, havia entre 16 e 18 pessoas no veículo. A Polícia informou que há três sobreviventes e continua com o trabalho de busca.



O relatório policial indica que o motorista do veículo perdeu "o controle" e caiu no canal de irrigação.



"Até o momento não foi possível apurar a identidade do motorista do veículo, nem o seu estado, porque teria desaparecido do local da tragédia, segundo os dados preliminares obtidos", acrescentou a Polícia.



As autoridades anunciaram uma investigação "profunda" para apurar as causas do acidente e os possíveis culpados.



O Haiti, o país mais pobre das Américas, vive há anos uma crise econômica, política e de segurança, agravada pela violência de gangues criminosas que dominam áreas do país.



A situação multiplicou o êxodo de haitianos sem documentos para a vizinha República Dominicana.