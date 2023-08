Senado dos EUA é interditado após suspeita de atirador infiltrado

436

Investigações no Senado dos EUA estão em andamento e mais informações serão divulgadas em coletiva de imprensa (foto: SAUL LOEB/AFP) O Departamento de Polícia do Capitólio, nos Estados Unidos, comunicou no Twitter que o Senado foi fechado e evacuado por conta de investigações da presença de um suposto atirador. O informe foi feito por volta das 16h desta quarta-feira (2/7).





No post, o Departamento de Polícia avisa: “Por favor, fiquem distantes da área sob investigação. Nós continuaremos a comunicação com o público daqui.”



Em uma atualização, continua: “Se você estiver dentro do Senado, todos dentro dele devem procurar abrigo por perto, pois há a possibilidade de um atirador em ativa. Deve ser notado que nós não confirmamos nenhum reporte de disparos”.





Atualizações serão repassadas por coletiva de imprensa mais tarde, ainda nesta quarta-feira, segundo as postagens. Segundo a imprensa norte-maericana, o suposto atirador não foi localizado.