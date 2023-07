Prefeito ao se casar com jacaré: 'aceito me casar com a princesa'

436

Noiva Alicia Adriana já vestida e maquiada para se casar com o prefeito (foto: Reprodução)









Em seus "votos matrimôniais", o prefeito afirmou que "aceita a responsabilidade (de se casar) porque eles estão apaixonados, e que isso é o mais importante. Você não pode ter um casamento sem amor. Estamos apaixonados e aceito me casar com a menina princesa".





Ainda despida, Alicia Adriana deverá se arrumar para visitar os "convidados" antes do matrimônio e dançar com eles (foto: Reprodução) A tradição existe há mais de 230 anos e comemora o dia em que duas etnias do local se uniram após a realização de um casamento. O prefeito representa o rei Chontal e Adriana representa a princesa Huave.

Alicia Adriana, antes de se casar, passa de casa em casa para que os moradores da cidade dancem com ela, que está vestida com lantejoulas e roupas para o evento.





Para cumplir con una de las costumbres más arraigadas en el pueblo de San Pedro Huamelula #Oaxaca, el alcalde de la localidad, Víctor Hugo Sosa, aceptó casarse con una lagarta viva y la ceremonia fue este viernes.



Posteriormente, ela passa a usar uma roupa branca com adornos. Para evitar qualquer problema com os convidados ou com o noivo, a boca da jacaré é amarrada.





Essa espécie de réptil é endêmica do México e da América Central.





O prefeito de uma cidade no interior do México se casou com sua parceira neste final de semana. Como uma celebração tradicional, o evento contou com festa, aplausos dos presente e um beijo na "noiva". O único ponto incomum era que a noiva era uma jacaré.