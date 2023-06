País vai pagar R$ 440 milhões para povoar ilhas remotas

Se você já sonhou em morar em uma ilha remota e ainda receber para isso, a oportunidade chegou. O governo da Irlanda, território pertecente à Coroa britânica, está ativando um projeto de revitalização e repovoamento de 30 ilhas remotas do país.

Com ilhas pouco habitadas, o objetivo para os próximos 10 anos é criar comunidades prósperas e que possa sem manter por várias gerações

Segundo informações da Revista "Forbes", o programa "Nossas Ilhas Vivas" é um projeto que inclui algumas ilhas como a de Arranmore, de Clare e de Bere. Essa última é conhecida como um paraíso tranquilo e muito popular entre ciclistas, observadores de aves e amantes de plantas.

Nestes lugares bastante isolados do resto do mundo, em geral, há poucos habitantes. A título de exemplo, a ilha de Clare tem uma população de apenas 160 pessoas. A estratégia do governo irlandês para os próximos 10 anos é criar comunidades prósperas e que possam se manter por várias gerações.