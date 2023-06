Hermitage de Amsterdã muda nome, após se desvincular de museu homônimo russo

436

O Hermitage de Amsterdã vai mudar de nome, anunciou nesta segunda-feira (26) o museu, que pouco depois do início da invasão da Ucrânia cortou as relações com a Rússia, pondo fim a décadas de colaboração com a instituição homônima de São Petersburgo.



A partir de 1º de setembro de 2023, a instituição passará a se chamar "H'ART Museum" e trabalhará "em estreita colaboração com o British Museum, com o Centro Pompidou e o Smithsonian American Art Museum", anunciou em um comunicado.



Este é "um novo começo para o museu sobre o Amstel", o rio que atravessa a cidade, acrescentou a nota.



O Museu Hermitage de São Petersburgo abriu uma filial na Holanda em 2009, instalada no Amstelhof, um edifício do século XVII. O então presidente russo, Dmitri Medvedev, participou da inauguração.



O centro de Amsterdã é uma entidade independente e autônoma, que montava duas exposições por ano com peças do acervo do museu russo.



Após a invasão russa da Ucrânia, rompeu relações com São Petersburgo e, desde então, grande parte de sua coleção permanecia fechada ao público.



"A guerra destrói tudo. Inclusive 30 anos de colaboração", disse o museu em março de 2022.



Em seu comunicado de hoje, não evocou a Rússia.



A primeira grande exposição do museu H'ART, prevista para meados de 2024, terá como destaque o pintor de origem russa Kandinsky (1866-1944), em colaboração com o Centre Pompidou.



Por ocasião do 750º aniversário de Amsterdã, o museu organizará em 2025 uma grande exposição em colaboração com "The Leiden Collection", uma importante coleção privada de arte holandesa.



"Estamos nos apoiando na nossa experiência no setor internacional e abrindo nossas asas", disse a diretora do museu, Annabelle Birnie, no comunicado à imprensa.



A instituição tem uma coleção permanente sobre a história do edifício Amstelhof, onde está instalado, e sobre as relações entre Holanda e Rússia. Também abriga coleções de outros museus, como o Amsterdam Museum e o Rijksmuseum.