Acidente rodoviário deixa ao menos 15 mortos no Canadá

Ao menos 15 pessoas morreram e outras dez ficaram feridas em um acidente rodoviário nesta quinta-feira (15) na província de Manitoba, região central do Canadá, informou a polícia em coletiva de imprensa.



"Foram confirmadas as mortes de 15 pessoas", disse Rob Hill, da policía de Manitoba, enquanto "dez pessoas foram levadas para o hospital com ferimentos diversos".



Um dos veículos envolvidos no acidente, um micro-ônibus, transportava 25 pessoas no total, "principalmente idosos", acrescentou.



Mais cedo, a polícia canadense havia informado no Twitter que seus agentes responderam a uma ocorrência de múltiplas colisões perto da cidade de Carberry, a oeste de Winnipeg, e que socorristas e unidades da Real Polícia Montada Canadense estavam no local.



Segundo informações divulgadas pela imprensa, o acidente envolveu uma carreta e um micro-ônibus adaptado para o transporte de pessoas com necessidades especiais.



"Meu coração ficou partido ao saber do acidente trágico perto de Carberry. Minhas mais sinceras condolências vão para todos os envolvidos", tuitou a premiê de Manitoba, Heather Stefanson. Ela informou que as bandeiras na sede legislativa da província foram hasteadas a meio mastro, "em respeito àqueles que perdemos tragicamente".



Autoridades informaram que a rodovia estava fechada nos dois sentidos e pediram aos motoristas que evitassem aquela área. Segundo Nirmesh Vadera, que trabalha perto do local do acidente, veículos de emergência e dois helicópteros se dirigiram ao local da colisão, que aconteceu por volta do meio-dia no horário local.



"Foi realmente muito, muito surreal ver a extensão do acidente, porque eu nunca tinha visto esse tipo de incêndio em nenhum veículo", disse Vadera por telefone à AFP, acrescentando que havia muita fumaça visível em volta do local.



Ele contou, ainda, que uma carreta ficou tombada na rodovia, enquanto um veículo menor ainda estava em chamas.



Em 2018, 15 pessoas morreram em um acidente na província vizinha de Saskatchewan, quando um caminhão bateu em um ônibus.