Brasileiro que trabalhava de babá é detido nos EUA por abuso de crianças

436

Brasileiro foi detido na Flórida, nos Estados Unidos (foto: Reprodução/Twitter)



A polícia do condado de Osceola divulgou que Vitor residia em Kissimmee desde 2020 e se oferecia como babá para famílias brasileiras na região, aproveitando a ausência dos pais para cometer os crimes. Vitor Camilo Coelho Pinto, um brasileiro de 21 anos, foi detido na última segunda-feira (5) no estado da Flórida, Estados Unidos, enfrentando dez acusações de agressão sexual infantil e dez acusações de abuso obsceno e lascivo.A polícia do condado de Osceola divulgou que Vitor residia em Kissimmee desde 2020 e se oferecia como babá para famílias brasileiras na região, aproveitando a ausência dos pais para cometer os crimes.





As investigações tiveram início após um garoto de 11 anos denunciar que havia sido abusado por Vitor em várias ocasiões. Posteriormente, a polícia identificou outro menino, de 8 anos, que também relatou ter sido vítima do jovem brasileiro.



Devido aos fatos envolvidos no caso, os detetives acreditam que possa haver mais vítimas ainda não identificadas.