Namíbia venderá 40 crocodilos para tentar diminuir ataques contra pessoas

A Namíbia anunciou que irá capturar e vender 40 crocodilos devido ao aumento dos ataques desses animais contra a população.



O ministro do Meio Ambiente, Pohamba Shifeta, disse à AFP que a situação ficou insustentável por conta do aumento da quantidade de crocodilos.



"Nós identificamos diferentes áreas onde a população de crocodilos excede a capacidade e faz com que se mudem para a costa, onde começam a atacar as pessoas", explicou Shifeta.



O Ministério informou, na quarta-feira (14), que 40 crocodilos serão capturados em alguns rios das regiões de Kavango e Zambeze, no nordeste, e depois serão leiloados para quem provar ter habitats adequados para abrigar os animais, bem como os respectivos documentos de exportação.



Mais licenças de caça também serão emitidas.



Segundo Shifeta, o Ministério do Meio Ambiente pagou, desde 2019, mais de 2,3 milhões de dólares namibianos (US$ 125 mil ou R$ 602,7 mil, na cotação atual) em indenização para as famílias de vítimas dos ataques de crocodilos - alguns deles mortais.