Fuga de milionários na China lidera ranking mundial em 2023

A China tem sido o país com o maior número de saídas.

O Relatório de Migração de Riqueza Privada de 2023, elaborado pela Henley & Partners, revelou que a China deve enfrentar a maior fuga de milionários do planeta neste ano, com uma perda líquida estimada em 13,5 mil pessoas. A análise, que monitora as tendências de migração e investimento de riqueza globalmente, utiliza uma metodologia desenvolvida pela empresa de inteligência em riqueza New World Wealth, que rastreia os movimentos de riqueza há mais de 10 anos.



Nos últimos anos, a China tem sido o país com o maior número de saídas de indivíduos com alta renda. Andrew Amoils, diretor de pesquisa da New World Wealth, destaca que, devido à redução do crescimento geral da riqueza chinesa, as saídas recentes podem ser mais impactantes do que o normal.



Segundo Amoils, a economia chinesa apresentou forte crescimento entre 2000 e 2017, mas desde então, o aumento da riqueza e do número de milionários no país tem sido pouco expressivo, se considerado em dólares americanos.





A Índia é o segundo país com maior perda líquida de milionários prevista para 2023, com 6,5 mil saídas, uma redução em relação ao ano anterior, que registrou 7,5 mil. No entanto, Amoils ressalta que essa movimentação não é preocupante, pois a Índia continua gerando mais novos milionários do que perde para a migração.





O Reino Unido aparece em terceiro lugar, com uma saída prevista de milionários em 2023 que representa o dobro do registrado no ano passado, quando houve um êxodo líquido de 1,6 mil milionários.





Por outro lado, a Austrália é o país que deve atrair o maior número de milionários em 2023, com um saldo líquido positivo de 5,2 mil. Os Emirados Árabes Unidos ocupam o segundo lugar, com a expectativa de receber 4,5 mil novos milionários, mesmo após um influxo recorde em 2022.



Cingapura surge em terceiro, com previsão de atrair 3,2 mil ricos, um recorde para o país. Os Estados Unidos aparecem na sequência, com um fluxo líquido esperado de 2,1 mil milionários.





O relatório também prevê que Israel deixará o ranking dos 10 países que mais atraem milionários, com uma redução de 1,1 mil em 2022 para 600 pessoas em 2023.