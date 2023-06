436

As gigantes chinesas das telecomunicações Huawei e ZTE representam riscos de segurança para a União Europeia (UE), alertou a Comissão Europeia nesta quinta-feira (15), que deixará de usar serviços equipados com materiais dessas duas empresas.



"Não podemos nos dar ao luxo de manter dependências críticas que poderiam se tornar uma arma contra nossos interesses. Seria uma vulnerabilidade crítica e um risco muito sério para a nossa segurança comum", disse o comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton.