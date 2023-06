Vendas de varejo nos EUA crescem em ritmo mais lento em maio

436

As vendas de varejo nos Estados Unidos cresceram em ritmo mais lento em maio, mas tiveram resultados maiores que o esperado, afetadas pela queda nas vendas nos postos de gasolina, segundo dados do governo divulgados nesta quinta-feira (15).



Em maio, as vendas no varejo aumentaram 0,3% em relação a abril, para 686,6 bilhões de dólares (cerca de 3,4 trilhões de reais, na cotação de maio), superando as previsões dos analistas, informou o Departamento do Comércio.



O que impulsionou essa tendência foram as vendas mais baixas nos postos de gasolina, 2,6% a menos que em abril e 20,5% a menos que um ano atrás, disse o relatório. Mas as vendas nas concessionárias de automóveis e autopeças aumentaram 1,4% mensalmente.



Os dados são os mais recentes de uma série de sinais de que a maior economia do mundo está esfriando após dez aumentos consecutivos das taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central) para aliviar a demanda e reduzir a inflação - cuja previsão caiu ligeiramente para 3,2% para 2023, ante os 3,3% anteriores.



Na quarta-feira, o Fed manteve as taxas estáveis pela primeira vez em mais de um ano, enquanto avalia o impacto dos aumentos anteriores das taxas de referência na economia americana.



Os números do varejo foram divulgados logo após os dados de preços ao consumidor, anunciados esta semana, mostrarem que a inflação anual está pela metade da taxa máxima registrada em meados de 2022.