Vídeo: homem forja sua morte, aparece em velório e viraliza no TikTok

No dia seguinte, dezenas de amigos e familiares vestidos de preto foram ao funeral. Enquanto aguardavam a cerimônia, foram surpreendidos com o "morto", ao lado de uma equipe de filmagem, desembarcando de um helicóptero.

O Tiktoker explicou que fez a pegadinha porque não estava gostando de como a família e os amigos o estavam tratando.





“O que vejo na minha família muitas vezes me machuca, nunca sou convidado para nada. Ninguém me vê. Todos nós nos distanciamos. Não me senti valorizado”, disse Baerten. “É por isso que eu queria dar a eles uma lição de vida e mostrar a eles que você não deve esperar até que alguém morra para encontrá-los," completou.





Ele afirmou que alguns entes queridos o procuraram desde a pegadinha, acrescentando que “prova quem realmente se importa comigo. Quem não veio, entrou em contato comigo para marcar um encontro. Então, de certa forma, eu venci.”





Uma prévia do vídeo foi publicada no Tiktok pelo amigo de David, Thomas Faut. “Você nos pegou. Amamos você, meu amigo. Estamos felizes por você ainda estar entre nós," escreveu ele na legenda do vídeo que mostra o momento da aterrisagem do helicóptero.



Veja os vídeos:





David cumprimentou seus enlutados com “Saúde a todos, bem-vindos ao meu funeral”. Alguns ficaram aliviados com o "retorno dos mortos", correndo pelo campo para dar um abraço no homem assim que ele pousou, enquanto outros permaneceram no estacionamento um pouco confusos sobre o que estava acontecendo.