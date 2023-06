Família encontra mais de 1 milhão de moedas de cobre no porão de casa

436

imagem ilustrativa de moedas (foto: Pexels) Um corretor de imóveis da Califórnia, EUA, encontrou mais de 1 milhão de moedas na casa do sogro e não tem mais ideia para onde encaminhar o achado. A residência construída no começo de 1900 em Los Angeles pode ter sido um hostel antigo.









“Eles guardaram tudo”, conta John ao portal "KTLA", sobre o acúmulo de itens no local. Para eles, Reys também comentou sobre a dificuldade de encontrar alguém com interesse no achado. A família recorreu aos bancos do estado e uma filial do ‘One Wells Fargo’ chegou a implorar para que as moedas não sejam encaminhadas para lá, já que não há sequer espaço no cofre para tantas.



Leia também: Brasileiro sofre agressão xenofóbica e é espancado em Portugal

Ao analisarem o conteúdo de três sacos, confirmaram que as moedas eram de cobre, não zinco, que não são produzidas no país desde os anos 1980.





Fritz e seu irmão eram imigrantes alemães e acreditavam na importância dos metais. Quando os Estados Unidos mudaram o material de sua moeda, o sogro viu uma oportunidade de gerar riquezas para sua família. Ele comprava as moedas de cobre com parte de seu salário de açougueiro em Hollywood, na expectativa de que algum dia elas valorizassem.





A família também procurou o seu banco local em San Bernardino County, o que implicou uma viagem das sacolas pesadas da Califórnia até Ontario, no Canadá. “Literalmente saco por saco, nós os tiramos do porão, subimos escadas, colocamos nos caminhões… levou horas. Demorou um dia inteiro só para tirar eles do canto apertado que estavam”, disse John ao portal. Entretanto, o banco local também não aceitou os itens e recomendou que o corretor busque por alguma moeda rara dentro dos sacos.





John decidiu colocar os sacos em leilão pelo valor de US$ 25.000 no site OfferUp. Se a estimativa de 1 milhão de moedas estiver correta, eles irão faturar mais que o dobro que elas valeriam normalmente. Foram feitas ofertas por porção de futuros achados no fundo dos sacos, mas nada sobre o conteúdo inteiro.