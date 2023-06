Chat GPT celebra missa para mais de 300 fiéis na Alemanha

436

Foram 40 minutos de celebração, com quatro avatares, dois homens e duas mulheres, recitando os textos em um telão no centro do altar (foto: Reprodução/Igreja Ortodoxa de São Paulo, de Nuremberg) A inteligência artificial Chat GPT celebrou uma missa na última sexta-feira (9/6) para mais de 300 fiéis. “Queridos amigos, é uma honra para mim estar aqui e rezar para vocês como a primeira inteligência artificial na Convenção Evangélica da Alemã deste ano”, disse a tecnologia, representada por avatares.





A celebração foi organizada pelo Chat GPT e pelo teólogo e filósofo Jonas Simmerlein, da Universidade de Viena. "Eu concebi esse serviço, mas na verdade o acompanhei, já que eu diria que 98% dele vem da máquina", disse Jonas ao portal Associated Press. A cerimônia foi um dos muitos eventos da Convenção Evangélica Alemã, que acontece a cada dois anos, e conseguiu reunir uma longa fila na entrada da construção neo-gótica do século XIX, na cidade de Nuremberg.

Foram 40 minutos de celebração, com quatro avatares, dois homens e duas mulheres recitando os textos em um telão no centro do altar. A recepção do evento foi mista, segundo entrevistas ao portal. Em alguns momentos, a falta de expressões faciais e frases soltas provocaram risadas ao público, como quando foi dito que “para manter nossa fé, nós devemos rezar e ir à igreja regularmente”.





Ao Associeted Press, uma pessoa de 54 anos disse que no advento “não havia coração nem alma. Os avatares não demonstraram emoções, não tinham linguagem corporal e falavam de maneira tão rápida e monótona que era até difícil concentrar no que diziam”.





Outros participantes entusiasmados registraram a celebração com seus celulares. Outro entrevistado diz ter ficado impressionado, mesmo com as limitações e eventuais gafes do Chat GPT.