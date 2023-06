Brasileiro sofre agressão xenofóbica e é espancado em Portugal

436

Brasileiro relata que comentários xenofóbicos são comuns em Portugal. (foto: Reprodução)



Saulo Jucá, brasileiro com cidadania portuguesa e natural de Pernambuco, foi brutalmente agredido em Braga, Portugal, após ser alvo de um ataque xenofóbico. A agressão ocorreu em um café, onde Jucá conversava com o proprietário do estabelecimento comercial.





O incidente foi no último sábado (10/6), no Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, feriado nacional do país. Saulo relatou, em entrevista ao g1, que estava próximos à sua residência com dois amigos. Após se despedir deles, permaneceu na área externa do café, conversando com sua namorada por chamada de vídeo.





Antes do ataque, ele percebeu a presença de um homem embriagado do outro lado da rua, que estava acompanhado de sua mãe. O agressor se aproximou de Jucá quando este estava dentro do café, e percebeu sua nacionalidade brasileira pelo sotaque. Após questionar e confirmar a origem de Saulo, iniciou as agressões físicas.





Leia: Brasileiros que migraram para Portugal estão passando fome e morando na rua Segundo relato de Jucá, enquanto era agredido, a mãe do agressor dizia que ele seria preso novamente. O ataque ocorreu entre as 20h e as 21h, e logo depois, Saulo foi atendido por uma ambulância e levado ao hospital. A polícia chegou em seguida, mas a vítima já estava sendo socorrida.





Saulo foi internado e recebeu alta na manhã de domingo (11/6). Posteriormente, foi à delegacia prestar queixa na companhia de seu irmão. O exame de corpo de delito foi realizado na segunda-feira (12/6). Ele afirmou que contratará um advogado para cuidar do caso, uma vez que há imagens do ocorrido capturadas por câmeras de segurança.





De acordo com Jucá, comentários xenofóbicos são comuns no dia a dia em Portugal. Embora já tenha presenciado atitudes preconceituosas e racistas, essa foi a primeira vez que sofreu xenofobia diretamente. Devido à gravidade dos ferimentos, o engenheiro civil precisará de três semanas para se recuperar completamente.