Prefeita da Cidade do México renuncia para disputar Presidência

A prefeita da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, renunciou ao cargo para disputar a Presidência do país pelo partido governista de esquerda, anunciou a funcionária nesta segunda-feira (12). Ela é considerada a favorita para suceder o presidente Andrés Manuel López Obrador.



"Decidi me afastar do cargo de forma definitiva (...) com o objetivo de me tornar a primeira mulher na história do México a liderar os destinos da nação", disse Sheinbaum à imprensa, especificando que a renúncia será efetiva na próxima sexta-feira.



Sheinbaum disputará a candidatura do partido Morena em uma eleição primária na qual também participarão Marcelo Ebrard, que anteriormente anunciou sua renúncia como chanceler, e Adán Augusto López, secretário de Governo (Interior).



Com 60 anos e ascendência lituana e búlgara, Sheinbaum governa a Cidade do México desde dezembro de 2018. Se vencer as eleições de 2 de junho do próximo ano, ela se tornará a primeira mulher a ocupar a Presidência do México, segunda maior economia da América Latina depois do Brasil.



A prefeita da capital é vista por analistas como a candidata mais próxima de López Obrador, cujo partido é amplamente favorito para continuar governando por mais seis anos, independentemente de quem fique com a candidatura, de acordo com várias pesquisas.



"As pesquisas prévias realizadas nos colocam em primeiro lugar e estou certa de que continuará assim", afirmou Sheinbaum.



O presidente evitou pronunciar-se sobre os postulantes à indicação do partido, mas pediu para que eles coloquem o movimento político acima de seus interesses pessoais.



"Esses são ideais, são princípios: não mentir, não roubar, não trair o povo. Isso precisa ser a prioridade", afirmou López Obrador durante sua coletiva de imprensa diária.