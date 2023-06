Pacote de bombons é usado para traficar cocaína, e vídeo viraliza

436

%uD83D%uDEA8 VEJA: Traficantes são barrados no aeroporto tentando transportar droga disfarçadas de chocolate Ouro Branco. pic.twitter.com/HwGTFlzEzw - POPTime (@siteptbr) June 9, 2023

Um vídeo em que a fiscalização de um aeroporto encontra cocaína em embalagens de bombom Ouro Branco viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (9/6). A ousadia do traficante e a ironia do nome do doce com a cor da droga fizeram com que as imagens circulassem rapidamente na internet.

Nas imagens, é possível ver agentes abrindo o pacote e uma embalagem unitária do bombom. Enrolado em um papel alumínio e em plástico filme, a droga é testada. No fim, o vídeo mostra o teste que confirmou que a substância era mesmo cocaína.

O caso aconteceu na Nigéria, em janeiro, mas só viralizou nesta semana (foto: Reprodução / redes sociais)

Conforme apurou o, as imagens são de uma apreensão feita em um aeroporto em Lagos, na Nigéria, de mais de 105 pacotes de droga escondidos nos doces. Além da embalagem de Ouro Branco, o suspeito também usou o disfarce de Sonho de Valsa.

Apesar de as imagens terem viralizado agora, o caso ocorreu em janeiro. Um homem chamado Agbasi Prosper, que voltava de uma viagem ao Brasil, foi preso por conta dos entorpecentes. O vídeo se tornou popular após ser publicado por uma página chamada Crazy Videos e acabou replicado por outras páginas.

Ao verem a embalagem do doce brasileiro, os internautas não pouparam piadas. "Imagine ser burro a ponto de tentar levar cocaína disfarçada de OURO BRANCO.. se fosse Serenata não teriam desconfiado", brincou um perfil.

"Tá bom, mas 'Ouro Branco'. O traficante é simplesmente um gênio do humor", brincou outro.

"Ué, mudaram a receita do ouro branco?", perguntou, ironicamente, um internauta. "Eu iria ficar MUITO decepcionado se eu fosse comer um Ouro Branco e na verdade fosse só cocaína", apontou outro.