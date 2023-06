Papa passa por cirurgia no estômago depois de síndrome 'dolorosa'

Os procedimentos foram planejados pela equipe médica nos últimos dias e são necessários por causa do agravamento dos sintomas. A laparotomia é um procedimento cirúrgico que consiste na abertura da cavidade abdominal.

"A operação, planejada nos últimos dias pela equipe médica que assiste o Santo Padre, tornou-se necessária devido a uma laparocele encarcerada que está causando síndromes suboclusivas recorrentes, dolorosas e agravadas. A permanência no hospital durará vários dias para permitir o curso normal do pós-operatório e a recuperação funcional completa", informou o Vaticano.

O anúncio da cirurgia ocorre um dia depois do papa Francisco passar por exames de rotina no hospital Gemelli de Roma. Em julho de 2021, ele ficou quase 10 dias internado no mesmo hospital para uma cirurgia no cólon. No fim de março deste ano, o pontífice foi internado novamente para tratar uma infecção respiratória.