Vidente prevê energia ruim em junho: 'Mês do diabo'

Segundo a vidente, a previsão é de que o mês inteiro seja marcado por 'energias ruins' (foto: Reprodução/Tik Tok @mhonividente13) A vidente cubana Mhoni Vidente, famosa nas redes sociais por fazer previsões sobre o mundo, lançou uma preocupante vidência para o mês de junho. Segundo a mulher, o período "ruim" na próxima terça-feira (6/6) ocorrerá porque as energias de todos os demônios e também de Lúcifer estarão alinhadas.





Além disso, Mhoni destacou ainda que o início desse período deve ocorrer no dia 6 de junho, uma terça-feira, o dia em que "todas as energias demoníacas" devem se alinhar. De acordo com a previsão, o mês deve ser marcado por guerras, catástrofes, mortes e que todos estarão sentindo mais raiva.

A recomendação da vidente é que no dia 6 de junho as pessoas acendam uma vela branca e façam orações. "Sobretudo afastar os pensamentos negativos", explica ela.

Veja a previsão dela na íntegra: