Cliente encontra cocaína ao morder hot dog do drive-in 'Sonic'

Uma cliente encontrou um saco plástico contendo cocaína dentro de seu pedido na unidade San Pedro da franquia de restaurantes ‘Sonic’, no estado de New Mexico, Estados Unidos. Ao morder o cachorro quente pedido pelo drive-in na cidade de Española, na terça-feira (30/5), ela percebeu qua algo estava errado com a comida.

Ela acabou mastigando um saco plástico e acionou o departamento de polícia local, surpresa com o achado. Durante as investigações, os oficiais encontraram registros de câmeras de segurança do restaurante e descobriram o dono do pacote. Segundo depoimento, a mulher não teria ingerido a substância.