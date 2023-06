Vídeo: Menina ganha mais de 600 reais após recolher copos usados em show

436

Gabriela Alvarez conseguiu arrecadar o valor pago nos ingressos após recolher copos (foto: TikTok/Reprodução)

Uma jovem espanhola viralizou nas redes sociais após revelar uma estratégia para lucrar nos shows da banda Coldplay.

Depois de acompanhar a apresentação do grupo britânico em Barcelona, na quinta-feira (25/5), Gabriela Alvarez recolheu copos deixados pelo público para devolvê-los à organização do evento.

A ideia surgiu depois que a tiktoker descobriu que a produção do show pagava 2 euros para cada copo que fosse devolvido. Gabriela não pensou duas vezes e após o fim da performance da banda, juntou os amigos para pegar os objetos largados pelas pessoas.

No vídeo, a garota revelou ter conseguido 65 copos, lucrando um total de € 130 (cerca de R$ 690,64 na atual cotação). Com o valor arrecadado seria possível a influencer recuperar o montante gasto no show, já que os ingressos foram vendidos a partir de € 50 (aproximadamente R$ 250).

O registro da ação viralizou nas redes sociais e já conta com mais de 7 milhões de visualizações no TikTok, além das reproduções no Twitter e Instagram. O vídeo acumula mais de 720 mil curtidas e quase 2000 comentários. “Como assim só sei disso agora?”, comentou uma seguidora. “Recuperando o dinheiro da entrada”, disse outra.

Entretanto, tal ação só foi realizada pelos produtores do show na Espanha. No Brasil, onde a banda fez 11 shows em março, as pessoas não recebiam por retornar os copos utilizados.