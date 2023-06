'Abusou da minha esposa': homem invade palestra e agride médico

436

Um homem não identificado invadiu uma palestra e agrediu um médico que participava do encontro anual do Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas (ACOG), em Baltimore, nos Estados Unidos. O caso ocorreu em 20 de maio.









Durante a agressão, o homem bate no rosto do médico e grita no auditório, ao acusar o ginecologista de ter abusado sua mulher sete anos atrás. Em outro momento, o rapaz chega a citar o Brasil em seu relato.

"Esse filho da p* abusou sexualmente da minha esposa sete anos atrás, seja homem!", acusou (foto: Reprodução/Twitter/@Josiaspaukowski)



Leia também: Bebê de 11 meses morre preso em carro enquanto mãe fica 3 horas em igreja “Se fosse no Brasil eu te matava, tem sorte que estamos nos Estados Unidos”, afirma. Embora cite o Brasil como exemplo, não há informações sobre a nacionalidade do agressor e da esposa.

William M. Burke é diretor de ginecologia oncológica do Stony Brook University Cancer Center, em Nova York. Segundo reportagem do jornal O Globo, a polícia de Baltimore confirmou que Burke não quis prestar queixas.