Acidente de trem deixa ao menos 28 mortos e 300 feridos na Índia

Ao menos 28 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas em um acidente de trem envolvendo várias composições no estado de Odisha, no leste da Índia - informaram a imprensa e autoridades locais nesta sexta-feira (2).



"Foi confirmada a morte de pelo menos 28 pessoas e 300 estão feridas", disse à AFP Anil Kumar Mohanty, dirigente médico de Balasore, perto do local onde ocorreu o incidente. "Enviamos médicos e pessoal sanitário ao local", acrescentou.



Várias testemunhas e autoridades locais disseram à imprensa que o trem de passageiros Coromandel Express e um trem de carga colidiram perto de Balasore, a cerca de 200 quilômetros da capital do estado, Bhubaneswar.



Um segundo trem de passageiros também se envolveu no acidente, de acordo com o presidente de Odisha, Pradeep Jena.



O escritório do subinspetor-geral da polícia de Balasore disse à AFP que muitos dos feridos se encontram em estado grave.



"Os detalhes ainda não estão muito claros, já que as equipes estão no terreno, e todos estão ocupados com o trabalho de resgate", afirmou um policial que não quis ser identificado.



"Nesta hora de dor, meus pensamentos estão com as famílias (...) Que os feridos se recuperam logo", escreveu o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, no Twitter.



Veículos da imprensa local mostraram imagens de um vagão de trem virado para um lado da via, com o que pareciam ser sobreviventes em cima dele, enquanto moradores tentavam colocar as vítimas em um lugar seguro.