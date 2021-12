Coldplay anuncia que não lançará novos álbuns depois de 2025

Chris Martin, vocalista e líder da banda Coldplay, anunciou nesta quinta-feira (23) à BBC que seu grupo não produzirá mais novos álbuns após um último previsto para 2025.



"Nosso último álbum real será lançado em 2025. Depois disso, acredito que só faremos turnês", anunciou o cantor de 44 anos em uma prévia da entrevista com a apresentadora Jo Whiley que será exibida nesta quinta-feira à noite na rede de televisão britânica.



"Talvez façamos algumas colaborações, mas o catálogo do Coldplay propriamente dito acabará nesse momento", acrescentou Martin.



Questionada a respeito dessas declarações em outro programa, Whiley disse hoje de manhã que o líder da banda parecia de uma "honestidade encantadora" na entrevista, mas que nunca se sabe "se estava brincando" ou se falava de forma "fatalmente séria".



Em todo caso, no momento do lançamento de seu nono álbum Music of The Spheres, em outubro, o cantor já havia dito à revista musical NME que o grupo tinha a intenção de fazer 12 álbuns - três a mais que o número atual - antes de parar.