Corpo de menina é resgatado após naufrágio de barco de migrantes na Tunísia

A guarda costeira tunisiana recuperou, nesta sexta-feira (2), o corpo de uma menina após o naufrágio de uma embarcação que levava migrantes africanos clandestinos em frente à costa da Tunísia, constatou um jornalista que colabora com a AFP.



O corpo foi encontrado quando uma patrulha era realizada em frente à cidade de Sfax (centro-leste), segundo o jornalista que acompanha a guarda costeira em sua embarcação.



Uma autoridade da guarda costeira informou à AFP que se tratava do corpo de uma menina.



O corpo da menor foi resgatado em uma região entre a costa de Sfax e a ilha de Kerkennah.



A guarda costeira considerou que a menina poderia ser de Camarões, pois mais de 200 migrantes procedentes deste país foram resgatados nas águas de Sfax nos dois últimos dias após o naufrágio das embarcações.



A mãe da menina a declarou como desaparecida, segundo a mesma fonte.



A AFP entrou em contato com a embaixada camaronesa na Tunísia, mas a instituição não pôde confirmar a informação.



O procurador-geral e porta-voz do tribunal de Sfax, Faouzi Masmoudi, disse à AFP que duas embarcações levando migrantes em situação irregular, originários da África subsaariana, naufragaram na sexta em frente à costa da cidade.



Trinta e nove pessoas foram resgatadas do primeiro barco, mas outras seis morreram no naufrágio. Doze passageiros do segundo barco acidentado foram resgatados, mas outros 41 - incluindo seis crianças - foram declarados desaparecidos, segundo a mesma fonte.



Desde então, foram resgatados os corpos de cinco crianças, afirmou o encarregado da guarda costeira.



Sfax, segunda cidade da Tunísia, é o ponto de partida de um grande número de travessias de migrantes clandestinos ilegais com destino à Itália.