Encontrados 45 sacos com restos humanos em cova clandestina

O local de trabalho dos jovens fica na mesma área onde os restos humanos foram encontrados. Investigações iniciais apontam que o call center estaria envolvido em atividades ilegais. Essa suposição foi negada pelos familiares dos jovens, que acusaram as autoridades de criminalizar as vítimas. A imprensa local relatou que as autoridades encontraram maconha e panos com possíveis manchas de sangue, além de documentos sobre a suposta venda fraudulenta de planos de férias. Leia também: Operação busca jornalista sequestrado no México Os restos mortais foram localizados no fundo de um barranco de aproximadamente 40 metros no município de Zapopan, subúrbio de Guadalajara. Na quinta-feira, os trabalhos de recuperação dos corpos foram concluídos pelos funcionários do governo. De acordo com um comunicado do Ministério Público estadual, os restos encontrados possuem características físicas semelhantes a alguns dos jovens desaparecidos.No entanto, somente os resultados do Instituto Estatal de Ciências Forenses poderão confirmar o número exato de corpos e suas respectivas identidades. Os parentes dos desaparecidos, seis homens e duas mulheres com cerca de 30 anos, já foram informados. Os jovens, que trabalhavam em um call center, foram vistos pela última vez entre os dias 22 e 29 de maio, conforme várias denúncias. Inicialmente, sete desaparecidos foram identificados pelas autoridades, mas na quinta-feira foi revelado que um oitavo funcionário do call center também estava desaparecido.O local de trabalho dos jovens fica na mesma área onde os restos humanos foram encontrados. Investigações iniciais apontam que o call center estaria envolvido em atividades ilegais. Essa suposição foi negada pelos familiares dos jovens, que acusaram as autoridades de criminalizar as vítimas. A imprensa local relatou que as autoridades encontraram maconha e panos com possíveis manchas de sangue, além de documentos sobre a suposta venda fraudulenta de planos de férias.

Com mais de 15 mil pessoas desaparecidas, Jalisco é o estado mexicano com o maior número de casos, de acordo com dados do governo federal divulgados no final de 2022. Nos últimos anos, em diversas áreas de Jalisco, foram encontrados restos humanos em sacos ou em covas clandestinas.



Em 2021, no município de Tonalá, também em Jalisco, cerca de 70 sacos contendo restos humanos de 11 pessoas foram encontrados. Desde o início de uma polêmica ofensiva militar antidrogas promovida pelo governo em dezembro de 2006, o México registra mais de 340 mil homicídios e cerca de 100 mil desaparecidos, a maioria atribuída a organizações criminosas.

No estado de Jalisco, no oeste do México, foram encontrados pelo menos 45 sacos contendo restos humanos em uma cova clandestina. A descoberta aconteceu na terça-feira durante a busca por oito jovens que haviam sido reportados como desaparecidos nos últimos dias, conforme informaram as autoridades locais na quinta-feira (1º).