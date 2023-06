UE busca 'aliança sincera' com países da Ásia Central

436

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, pediu nesta sexta-feira (2) uma "aliança sincera" com os países da Ásia Central para reforçar a influência da União Europeia (UE) nesta região, tradicionalmente sob influência russa.



"Podemos oferecer uma aliança sincera" às cinco ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central. A UE pode "ser um parceiro respeitoso que gera confiança", disse Michel à AFP, durante a segunda cúpula União Europeia-Ásia Central no Quirguistão.



Os presidentes do Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Tadjiquistão e uma delegação do Turcomenistão participaram da cúpula na cidade quirguiz de Cholpon-Ata, às margens do Lago Issyk-Kul.



Michel destacou as oportunidades de colaboração nas áreas de "tecnologias climáticas, questões energéticas, segurança, transporte e turismo".



A cúpula, a segunda do gênero depois da realizada no Cazaquistão em outubro, ocorre apenas duas semanas depois de um encontro entre os presidentes das cinco ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central e da China, que reforça sua presença nesta região tradicionalmente sob influência russa.



A invasão da Ucrânia pela Rússia deu um novo impulso às relações da Ásia Central com a UE, ao mesmo tempo em que permitiu aos líderes da Ásia Central diversificar suas parcerias, com contatos também com Turquia e Irã.