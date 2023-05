Homem que abriu porta de avião em voo: 'Queria ir embora mais rapidamente'

436

O passageiro preso suspeito de abrir uma porta de emergência de um avião da "Asiana Airlines" pouco antes do pouso, nessa sexta-feira (26/5), disse à polícia que "queria ir embora mais rapidamente" pois estava se sentido "desconfortável". As informações foram divulgadas pela agência "Yonhap".

A aterrissagem aconteceu com segurança, mas várias pessoas foram hospitalizadas. Quase 200 passageiros estavam no Airbus A321-200 com destino ao Aeroporto Internacional de Daegu, a 240 km de Seul.Quando o avião estava a 200 metros do solo, um passageiro que estava sentado perto da saída de emergência "abriu a porta manualmente ao tocar a alavanca", afirmou um representante da empresa sul-coreana.

Leia: Avião é esvaziado por ameaça de bomba; veja vídeo

Alguns passageiros tiveram dificuldades respiratórias depois da abertura inesperada da porta e alguns foram levados para o hospital, mas ninguém ficou gravemente ferido, informou a Asiana.



A agência de notícias Yonhap afirmou que nove pessoas foram hospitalizadas.

Leia: Colômbia: crianças são encontradas vivas 17 dias após acidente com avião



"O passageiro foi entregue à polícia e está sendo interrogado", de acordo com a Asiana.



A Yonhap publicou um vídeo do incidente, que mostra o momento em que a porta é aberta em pleno voo e o vento afeta os passageiros.