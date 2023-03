Caça russo colide contra avião americano no Mar Negro

Um caça russo Su-27 colidiu contra um avião não tripulado MQ-9 Reaper e caiu no Mar Negro nesta terça-feira (14), informou o comando militar dos Estados Unidos na Europa (USEUCOM, na sigla em inglês).



"Nossa aeronave MQ-9 estava realizando operações de rotina no espaço aéreo internacional quando foi interceptada e atingida por um avião russo, o que resultou em um acidente e a perda total do MQ-9", informou o general James Hecker, comandante da Força Aérea americana na Europa.



De acordo com o comunicado, o drone, a serviço da Inteligência, Vigilância e Reconhecimento da Força Aérea americana, foi interceptado por dois caças russos, sendo um desses o que causou o acidente.



O comando militar dos EUA afirmou que em várias oportunidades, uma das aeronaves russas "despejou combustível" e voou na frente do drone "de maneira irresponsável, ambientalmente questionável e pouco profissional".



Hecker reforçou na nota que os aviões americanos e de seus aliados "continuarão operando no espaço aéreo internacional e pedimos aos russos que se comportem de forma segura e profissional".



Washington qualificou a colisão como "imprudente" e o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, acrescentou que embora as interceptações aéreas russas na área sejam comuns, esta "é digna de nota por ser insegura e pouco profissional", disse à imprensa.