Jovem com as pernas mais longas do mundo decide fazer conteúdo adulto

"Eu só quero provar que garotas altas como eu podem ser tão convencionalmente atraentes quanto qualquer outra pessoa" - Maci Currin ao The Sun (foto: Reprodução/Instagram)

A jovem Maci Currin, de 19 anos, ganhou o título das pernas mais longas do mundo pelo Guinness em 2021, com cerca de 135 centímetros de comprimento. A jovem, que tem 2,08 metros de altura, decidiu publicar conteúdo adulto no Only Fans, sem pretensão de nudez explícita, além de atuar como influencer no Youtube, Twitch, Twitter e Instagram