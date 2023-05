Amazon vai desenvolver game inspirado em 'O Senhor dos Anéis'

436

A plataforma de videogames Amazon Games anunciou um acordo com a Middle-earth Enterprises, proprietária dos direitos de "O Senhor dos Anéis", para desenvolver um jogo para computador e console baseado na saga.



"Dar aos jogadores uma nova visão de 'O Senhor dos Anéis' foi, durante muito tempo, um desejo da nossa equipe e nos sentimos honrados e agradecidos de que a Middle-earth Enterprises tenha depositado sua confiança em nós para dar vida a este mundo icônico", disse o vice-presidente da Amazon Games, Christoph Hartmann, em nota publicada na segunda-feira.



A produção, que está "apenas nas primeiras etapas", será um jogo de aventura MMO (multijogador massivo on-line), "ambientado em um mundo aberto e persistente na Terra Média, com as histórias amadas de 'O Hobbit' e 'O Senhor dos Anéis'", diz o comunicado.



A Amazon também está desenvolvendo uma série própria baseada no universo criado por J. R. R. Tolkien, na qual investiu mais de um bilhão de dólares (aproximadamente 5 bilhões de reais) para ao menos cinco temporadas. A primeira delas estreou em 2022 na sua plataforma de streaming, a Prime Video.



A gigante americana do varejo on-line também quer conquistar um espaço no mundo dos games.



A Amazon Games já desenvolveu outros jogos, como "New World" e "Lost Ark", e assinou um acordo, em dezembro de 2022, para produzir a próxima sequência da franquia de sucesso "Tomb Raider".



