Teste de DNA comprova que felinos gigantes estão vivendo no Reino Unido

DNA de pelo preto é analisado no interior do Reino Unido (foto: SWNS/Reprodução)

O DNA de um pelo preto preso em uma cerca de arame farpado após um ataque de ovelhas aparentemente foi a “prova definitiva” de que grandes felinos estão vagando pelo interior britânico. Os fios foram enviados para testes após serem recuperados de uma fazenda em Gloucestershire, onde estava acontecendo “atividades predatórias incomuns".

Os documentaristas, que vinham investigando avistamentos dos animais em todo o Reino Unido, afirmam que o teste agora deu "positivo", possivelmente confirmando a existência de panteras-negras e outros grandes felinos que vivem no Reino Unido. Um laboratório forense assumiu a tarefa de identificação de espécies e usou a análise de DNA mitocondrial para verificar uma correspondência de 99% com uma espécie de felino grande.

"“As pessoas em Gloucestershire e na Grã-Bretanha descreveram o que parecem ser leopardos negros por décadas. Portanto, um resultado de DNA de leopardo de uma amostra de cabelo preto não é surpreendente. Levou cinco anos para a equipe de produção encontrar essas evidências e filmar sua jornada desde a coleta até a análise.” disse Matthew Everett, da Dragonfly Films.





"Este não é o primeiro resultado de DNA e é improvável que seja o último. Há uma grande quantidade de 'evidências secundárias' para esses felinos, como relatos consistentes de testemunhas. Mas evidências concretas como o DNA são difíceis de obter, então a contribuição deste documentário é muito útil. Coletar essas evidências de pessoas locais, fazendeiros e proprietários de terras é essencial e nos ajudará a aprender mais sobre os grandes felinos do tipo Bagheera, que podem estar se naturalizando silenciosamente aqui."

Moradores de cidades do interior do país e Midlands relataram avistamentos desses animais por décadas. Só no ano passado, em Gloucestershire, houve vários relatos de um grande gato preto que teria sido visto ao lado da rodovia e perto de um aeroporto.

Anteriormente, uma carcaça de ovelha, encontrada na mesma fazenda do resultado do DNA, foi avaliada quanto aos caroços dos dentes, marcas nos ossos de dentes carnais de um animal que se alimentou da carcaça. A análise conduzida na Royal Agricultural University sugere que carnívoros relativamente grandes se alimentavam das carcaças devido aos ossos impactados.

Carcaça de ovelha é encontrado em fazenda (foto: SWNS/Reprodução)

As descobertas vieram à tona como parte das filmagens de um próximo documentário - “Panthera Britannia Declassified” - que investiga alegações de avistamentos de grandes felinos na Grã-Bretanha.