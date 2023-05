Mulher encontra infestação de cobras em casa nova

Mulher acha cobras na parede (foto: Amber Hall/Divulgação)

Uma americana descobriu que a casa nova já era habitada por um bando de cobras. Amber Hall diz que ela e os dois filhos não conseguem viver sem medo na residência mesmo após os animais terem sido retirados.

A mãe solteira conta que estava muito animada com a aquisição da primeira casa nova, no estado do Colorado, mas logo nos primeiros dias da mudança, percebeu que algo estava errado. Ela começou a reparar que o cachorro da família andava com cautela por alguns ambientes, como a cozinha e a garagem, e encarou isso como um aviso.

“Eu estava desfazendo as malas aqui e um dos meus cachorros se agachou e começou a caminhar até este canto bem devagar. Achei que talvez fosse uma aranha, tanto faz. Eu me aproximei e, quando cheguei, vi a cobra deslizar pela parede”, disse Hall. “Comecei a observar e havia cada vez mais e mais cobras.”





A primeira, Amber encontrou pendurada em uma porta, e logo depois achou outras em uma parede especialmente quente. Em duas semanas na casa dos sonhos, ela achou dez cobras escondidas em fendas das paredes e do teto.

Até o momento, a família já gastou cerca de 1000 dólares (cerca de 5000 reais, na cotação atual) para contratar um resgatador especializado em cobras. Segundo o técnico, pelo tamanho dos animais é possível que algumas cobras estejam morando na casa há dois anos.

A situação ainda não está totalmente resolvida, uma vez que a imobiliária que vendeu a casa disse que não sabia do problema quando fez a venda. Mas, agora, nem ela, nem os filhos conseguem dormir ou terminar de arrumar a residência, por medo de novas cobras escondidas. "Não consigo desempacotar nenhuma das minhas coisas porque, definitivamente, tenho medo de que haja cobras nas caixas ou embaixo delas", afirmou Amber na entrevista.