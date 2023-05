O Google anunciou, nesta quarta-feira (10), a abertura do chatbot Bard, concorrente do ChatGPT, suportado pela Microsoft, para 180 países, ao expandir o uso da inteligência artificial em sua plataforma.



Executivos reunidos na conferência anual de desenvolvedores do Google no Vale do Silício, na Califórnia (EUA), afirmaram que a inteligência artificial (IA) generativa também será usada para incrementar o motor de buscas da companhia.