Funcionário da polícia da Califórnia abusou de mais de 200 crianças

Acusado de abusar de mais de 200 crianças, Eric Uller se suicidou em 1978 (foto: Reprodução/TV)

Um funcionário civil do Departamento de Polícia de Santa Mônica, cidade localizada na Califórnia (EUA), é acusado de abuso sexual por mais de 200 pessoas, a maioria eram crianças carentes que foram buscar orientação, atividades e programas da cidade.



Eric Uller era funcionário do órgão há quase 30 anos e conhecido por prêmios de inovação tecnológica e trabalhos voluntários na região, inclusive em bairros latinos da cidade.





Segundo o jornal americano Los Angeles Times, documentos mostram que ele frequentemente atacava meninos vulneráveis %u200B%u200Bcujos pais estavam nos Estados Unidos sem documentos de imigração regulares. Investigações criminais e processos civis revelaram vários avisos perdidos sobre o abuso de Uller ao longo de muitos anos.



Esta semana, Santa Monica concluiu mais ações judiciais, elevando o pagamento total imposto ao Estado para US$ 229,2 milhões – o mais caro desembolso de abuso sexual de um único perpetrador para qualquer município da Califórnia. Porém, mais do que o dinheiro, o caso levantou intensas críticas sobre o motivo pelo qual a cidade não conseguiu proteger suas crianças.



O Los Angeles Times divulgou que Uller entrou na Liga de Atividades Policiais em 1989 como mentor de jovens em vulnerabilidade. O programa de que o abusador participava visava mitigar a criminalidade em bairros mais empobrecidos da cidade.



“Ele quase imediatamente começou a atacar meninos latinos com idades entre 12 e 15 anos do bairro do Pico, mas alguns tinham apenas 8 anos", disse o advogado Brian Claypool ao jornal californiano, que representou mais de 80 vítimas.



As vítimas disseram que Uller usou suas conexões com a polícia para atraí-los.



“Ele me subornou com dinheiro, cartões de beisebol, ingressos do Dodger, almoço”, disse John AM Doe, um das centenas de ex-jovens do PAL (Liga de Atividades Policiais) que acusou Uller de estupro repetido e abuso sexual ao longo de dois anos e culpou a cidade por permitir que um predador o perseguisse.



John AM Doe foi identificado em documentos judiciais por um pseudônimo e não está sendo identificado pelo The Times, que geralmente não nomeia as vítimas de agressão sexual. Ele disse que tinha 12 anos quando conheceu Uller. Ele se lembra dele com um distintivo e algemas e disse que até deixou uma arma no banco do carro uma vez.



“Todo mundo pensava que ele era um policial”, disse John AM Doe.

Leia: Quinze meses de prisão por abusos sexuais em edição espanhola do Big Brother

John Doe 4 tinha 11 anos quando o abuso começou em 1989, mostram os registros do tribunal. O menino foi molestado pela primeira vez quando Uller o levou ao consultório médico de seu pai sob o pretexto de fazer um exame físico necessário para praticar esportes, uma manobra que Uller usou repetidamente, disseram as autoridades. O abuso continuou por dois anos, de acordo com documentos judiciais.



De acordo com as informações do Jornal, as vítimas eram chantageadas com alguns presentes. Havia ainda aquelas que eram pegas em alguma infração ou que a família não estava regulamentada na imigração e tinham sua liberdade negociada por meio de atos sexuais.



Avisos sobre os abusos foram ignorados

Algumas das vítimas de Uller lembraram que ele até acendia as luzes e a sirene da polícia enquanto os levava para casa, reforçando ainda mais a ideia de que ele era um policial trabalhando sob a cor da autoridade, revelam documentos que resumem os relatos das vítimas.



O jornal relatou que um sargento da polícia de Santa Monica suspeitou do comportamento de Uller com um menino entre 1991 e 1993 e iniciou uma investigação, de acordo com um relatório do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles de 2018 revisado pelo The Times.



Michelle Cardiel, funcionária da PAL de 1990 a 1998, disse a um detetive do xerife que “a criança ia a todos os lugares com Eric e parecia estranho”.



Cardiel tentou alertar a demais membros da polícia os comportamentos estranhos que observou, mas foi orientada a ignorar as supostas “fofocas”. Nenhuma ação foi tomada contra Uller.



Em uma declaração juramentada obtida pelo The Times, uma detetive da unidade juvenil do xerife, cuja identidade está sendo omitida neste relatório, disse que suspeitou de Uller, observando que ele “estava se tornando muito próximo, tanto física quanto emocionalmente, dos meninos que eu vi”.



“Achei que o comportamento e o envolvimento de Eric com os meninos não eram apropriados e, por isso, relatei minhas preocupações ao meu sargento e meu tenente”, disse a detetive, observando que seus superiores disseram a ela que não era da conta dela.



Ela disse que também descobriu que Uller tinha filhos em sua casa e os levava em viagens de fim de semana. Quando ela disse a ele para parar com esse comportamento, ele a ignorou, disse ela na declaração.



Abusador se suicidou

Um legado de abuso e dor

De acordo com o relatório do xerife de 2018, vários ex-funcionários da cidade de Santa Monica disseram aos detetives que denunciaram a má conduta de Uller.O Los Angeles Times disse que no mesmo ano, Uller foi preso sob suspeita de molestar quatro meninos quando era voluntário do PAL nos anos 90, de acordo com registros do próprio Departamento do Xerife.Ele foi apontado por várias acusações de atos obscenos em uma criança. Após sua prisão, seis pessoas se apresentaram para acusar o antigo funcionário da cidade de abuso sexual. Mas no dia em que deveria comparecer ao tribunal, em 2018, Uller foi encontrado morto por suicídio em seu apartamento em Marina del Rey.Após a morte de Uller, o Departamento de Polícia de Santa Monica anunciou que estava encaminhando ao Departamento do Xerife uma alegação de que indivíduos que sabiam dos abusos de Uller não haviam acionado nenhum alarme conforme exigido pela Lei de Denúncia e Negligência de Abuso Infantil.Claypool, um advogado que representa John AM Doe e dezenas de outros queixosos, disse que nunca viu um caso de abuso sexual como este.“Temos um técnico da cidade bancando o policial na frente de policiais de verdade, dando carona para as crianças à noite sozinho, fazendo viagens”, disse Claypool. “O Departamento de Polícia e a cidade fizeram repetidas advertências. Funcionários e crianças reclamaram com os policiais de Santa Monica, dizendo que ele estava fazendo essas coisas horríveis”.Em resposta a inúmeras perguntas do The Times, a prefeitura da cidade chamou o abuso de Uller de “comovente e perturbador” e disse que, desde que soube das acusações em 2018, tomou medidas para garantir a segurança dos jovens em todos os programas da cidade. As autoridades também contrataram uma empresa de consultoria com experiência em investigações de abuso sexual e aprovaram uma Resolução de Proteção à Criança para ajudar a detectar comportamentos inadequados e prevenir abusos.O prefeito Gleam Davis disse que Santa Monica “modificou praticamente todos os programas nesta comunidade que atendem aos jovens”, observando que o abuso ocorreu duas a três décadas atrás e nenhum dos atuais líderes da cidade ou funcionários do PAL estavam lá na época.“Quero garantir que todos entendam que este foi um capítulo triste da história da cidade e esperamos e rezamos para que isso nunca aconteça novamente”, disse Davis na terça-feira após a votação para aprovar o acordo. “Nossos corações estão com as vítimas que experimentaram tanta dor e desgosto.”*Estagiária sob supervisão