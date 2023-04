Quinze meses de prisão por abusos sexuais em edição espanhola do Big Brother

Um participante da edição espanhola do reality show "Big Brother" foi condenado a 15 meses de prisão por abusar sexualmente de uma participante durante o programa, informou a Justiça da Espanha nesta segunda-feira (17).



José María López foi condenado pelo crime consumado de abuso sexual contra Carlota P. A. na madrugada de 4 de novembro de 2017, enquanto participavam do programa transmitido pela rede Telecinco, afirmou um comunicado.



Ele também deve se manter afastado e sem comunicação com a vítima por quatro anos, além de indenizá-la no valor de 6.570 dólares (em torno de 32.487 reais em valores atuais), uma quantia que também deve ser paga pela produção do programa.



Os participantes haviam iniciado um relacionamento amoroso durante o programa, e o participante aproveitou um momento de embriaguez da vítima para abusar dela diante das câmeras.



Segundo a sentença, López tirou a roupa de Cartola enquanto ambos ocupavam a mesma cama, e começou a realizar movimentos de caráter sexual sob o edredom, apesar de a vítima lhe dizer "não posso".



Os movimentos continuaram até que o rosto inerte da vítima foi descoberto, o que motivou a intervenção de um dos membros do programa, afirma a decisão.



As imagens nunca foram transmitidas, e o fato foi divulgado apenas dois anos mais tarde, quando a imprensa revelou que, na manhã seguinte ao abuso, a mulher assistiu às imagens na sala chamada "confessionário".



Um vídeo, divulgado na Internet, mostra a jovem chorando e implorando para não ver mais as imagens.