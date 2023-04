Homem viaja 160 km sem perceber que havia esquecido a esposa

Boontom Chaimoon, de 55 anos, e sua esposa, Amnuay, de 49 (foto: Reprodução) Durante uma viagem de carro pelo interior da Tailândia, Boontom Chaimoon, de 55 anos, e sua esposa, Amnuay, de 49, passaram por uma situação inusitada quando eles resolveram parar à beira da estrada para fazer xixi.

O homem urinou ao lado do veículo, mas a esposa entrou no meio da mata para não ficar exposta, apesar do horário ser às 3h da manhã.









Ao perceber que o marido havia seguido viagem, Amnuay andou 20 quilômetros para pedir ajuda. O marido foi alertado por policiais cerca de cinco horas depois do acontecido e voltou para buscar a mulher, com quem está casado há 27 anos, conforme o site "Times Now".





O caso, ocorrido no final do ano passado, repercurtiu nas redes sociais recentemente.