Duas pessoas morrem em tiroteio durante festa universitária nos EUA

Um tiroteio deixou dois mortos na noite deste sábado (15/4) durante uma festa perto do campus da Universidade James Madison, no estado norte-americano da Virgínia. As informações são do canal ABC.



As vítimas são um homem de 22 anos e um adolescente de 17. Nenhum dos dois estudava na universidade.





Ninguém foi preso até o momento. A polícia afirmou, no entanto, que não há indícios de que esta seja uma ameaça para a comunidade.Leia também:

"Neste momento, esse parece ser um incidente isolado que aconteceu a partir de algo que aconteceu na festa", disse o xerife do condado de Rockingham, Bryan Hutcheson, em um comunicado à imprensa.



A universidade manifestou solidariedade. "Apesar de eles não serem estudantes da Universidade James Madison, eles têm conexões com a nossa comunidade local e muitas pessoas no nosso campus serão impactadas", disse o presidente da universidade, Jonathan Alger, em um e-mail enviado aos alunos.



"Manifestamos nossas mais profundas condolências às famílias e amigos desses dois indivíduos".



O caso segue sob investigação.